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Zuhal’in Sevgi ve Korku Dolu Hikayesi

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YENİ KARELERLE HİKAYEYE DİNAMİZM KATILIYOR

Son bölümlerle birlikte Orhan Kılıç ve Belçim Bilgin’in katılmasıyla yeni hikayelere kapı açan dizi, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Zuhal (Bergüzar Korel), sevgi ve korku dolu bir duruşla ailesini hayatta tutmaya çabalıyor. Diğer yandan Hasan (Mehmet Günsür), yaptığı hataların bedelini ailesini kaybetmekle ödüyor. Bu çerçevede, dizinin ilk bölümlerinden itibaren unutulmaz sahnelerin bulunduğu Bengü Beker’in “Sana Yıldızları Ödediğimden” isimli şarkısıyla hazırlanan tanıtım klibi, sosyal medyada geniş bir yankı buluyor.

İZLEYİCİYİ EKRAN BAŞINA İÇTEN ÇEKİYOR

BKM yapımı bu dizi, derin hikayesi ve duygusal sahneleriyle izleyicileri ekran başına çekiyor. Üç çocukla yaşam mücadelesi veren Zuhal’in kararlı duruşu büyük bir takdir topluyor. Bu süreçte sosyal medyada dizinin oyuncularına ve içeriklerine dair birçok paylaşım yapılıyor.

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