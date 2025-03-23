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Zuhal Topal’la Yemekteyiz Ayhan Bey Kimdir?

YENİ YARIŞMACI AYHAN BEY’İN GİZEMİ

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programına katılacak olan Ayhan Bey’in kimliği, yaşı ve nereli olduğu izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. 3-7 Mart tarihleri arasında yarışacak olan Ayhan Bey’in hayatı, yemek yapma becerileri ve ev sahibi olarak sergileyeceği yetenekler ekranlarda yer alacak.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ TARİHÇESİ

Yemekteyiz, yarışmacıların hem mutfak hem de ev sahipliği yeteneklerini göstererek izleyiciyle buluştuğu bir programdır. Ayhan Bey hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. İzleyiciler, en güncel haberler için sayfayı takip edebilir. Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008 tarihinde Show TV’de yayımlanan Come Dine with Me formatını temel alarak Türk televizyon dünyasına giriş yaptı. Program, Ekim 2012’de Fox’a devredildikten sonra, 2017 yılından bu yana TV8’de devam ediyor.

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