Zuhal Topal’la Yemekteyiz: Aziz Bey Kimdir?

AZİZ BEY’İN TANITIMI

Zuhal Topal’ın sunumunu üstlendiği Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Aziz Bey, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. 3-7 Mart tarihlerinde yarışacak olan Aziz Bey’in hayatı, yemek yapma becerileri ve ev sahipliği yetenekleri izleyici ile buluşacak. Yemekteyiz, yarışmacıların mutfak becerilerini ve ev sahipliği yeteneklerini sergilediği bir platform olarak dikkat çekiyor.

AZİZ BEY HAKKINDA BİLGİLER

Yemekteyiz programında yer alacak olan Aziz Bey, aynı zamanda bir arkeologdur. Ancak Aziz hakkında şu an için detaylı bilgiler henüz açıklanmamış durumda. İzleyiciler, programı takip ederek Aziz Bey’in yeteneklerini ve hayatını daha yakından tanıyabilecekler.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ TARİHİ

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008’de Show TV’de izleyicilerle buluşan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Zamanla popülaritesini artırarak Ekim 2012’de Fox’a devredilmiştir. Program, 2017 yılından bu yana TV8 ekranlarında devam etmektedir.