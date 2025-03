Zuhal Topal’la Yemekteyiz Deniz Bey Kimdir?

DENİZ BEY’İN YARIŞMAYA KATILIMI

Zuhal Topal’ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Deniz Bey dikkatleri üzerine çekiyor. 1 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında programda yer alacak olan Deniz Bey’in hayatı ve yemek yapma yetenekleri izleyicilere tanıtılacak. Yemekteyiz, yarışmacıların mutfak becerilerini ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyicilerle buluşuyor.

DENİZ BEY HAKKINDA BİLGİLER

Yemekteyiz programında Deniz Bey hakkında ne yazık ki henüz net bilgiler paylaşılmadı. Program 2008 yılında Ekim ayında Show TV’de başlayan ve Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon gerçeklik dizisidir. Daha sonra program Ekim 2012’de Fox kanalına devredilmiş ve 2017 yılından itibaren TV8’de yayınlanmaya başlamıştır.