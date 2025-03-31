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Zuhal Topal’la Yemekteyiz Esma Hanım Kimdir?

ESMA HANIM’IN HAYATI VE YARIŞMA HAKKINDA BİLGİLER

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında 1 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında yarışacak olan Esma Hanım’ın yaşamı izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu haline geldi. Ancak, yarışmadaki Esma Hanım hakkında güncel bilgiler henüz paylaşılmadı. Detaylar için sayfamızı takipte kalabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ TARİHÇESİ

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008’de Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Come Dine with Me formatına dayanan bir Türk televizyon realite dizisidir. Daha sonra program, Ekim 2012’de FoEsma’a devredilmiştir. 2017 yılından itibaren ise TV8 platformunda izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

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