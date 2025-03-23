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Zuhal Topal’la Yemekteyiz Lara Hanım Kimdir?

Yarışmacı Hakkında Bilgiler

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 3-7 Mart haftasında yer alacak olan Lara Hanım’ın yaşamı şu an merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz’in yarışmacısı Lara Hanım kimdir? Yarışmada bulunan Lara Hanım’ın yaşı ve nereli olduğu ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Gelişmeleri takip etmek için sayfamızı izlemeye devam edebilirsiniz.

Programın Geçmişi

Yemekteyiz, Ekim 2008 tarihinde Show TV’de yayınlanmaya başlayan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Program, Ekim 2012’de FoLara’a devredildi ve 2017 yılından bu yana TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

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