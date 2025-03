Zuhal Topal’la Yemekteyiz Suzan Kimdir?

SUZAN HANIM’IN HAYATI MERAK KONUSU

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında 3-7 Mart haftasında mücadele edecek olan Suzan Hanım hakkında bilgiler merak ediliyor. Yarışmacı Suzan Hanım’ın yaşı, memleketi gibi detaylar henüz açıklanmamış durumda. Bununla birlikte, programla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyen izleyiciler için sayfamızda güncellemeler olacak.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008 tarihinde Show TV’de başlayarak Come Dine with Me formatını temel alıyor. Daha sonra, Ekim 2012’de FoSuzan’a devredilen program, 2017 yılından beri TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Yemekteyiz, her sezon farklı yarışmacılar ve lezzetli yemeklerle keyifli bir izleme deneyimi sunuyor.