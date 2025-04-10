Zuhal Ve İnci Yeniden Bir Arada

SİHİRLİ ANNEM İKİLİSİ YENİDEN BİR ARADA

2003-2012 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde “Suzan” ve “Betüş” karakterlerine hayat veren Zuhal Topal ile İnci Türkay, uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Dizi artık ekranda yer almasa da, ikilinin dostlukları devam ediyor. Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hoş geldin canım arkadaşım. Çok özleşmişiz” ifadelerini kullandı.

TOPAL’IN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Zuhal Topal’ın buluşma anını yüz filtresiyle paylaşması dikkatleri çekti. Efektli görüntüsü, sosyal medyada hızla gündem oldu. Bazı takipçileri, Topal’ın paylaşımına “Filtre sayesinde 10 sene gençleşmişsin” ve “Seda Sayan’ı aratmıyorsun” gibi yorumlar yaptı.