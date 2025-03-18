Züleyha Ortak’ın Evinde İnfaz: Yeğen Tutuklandı

OLAYIN GÜNDEMİ

İstanbul’un Şişli ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi’nde, 15 Mart’ta meydana gelen bir olayda ses sanatçısı Züleyha Ortak’ın evinde duşa kabin tamiri yapan Taştan Karaca, yeğeninden gelen “Görüşmemiz lazım” mesajı üzerine kapıya indi. Karaca, inmekte olduğu sırada yeğeni tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Taştan Karaca’nın tadilatına yardımcı olan H.E., polisteki ifadesinde, “Tadilat yaparken yeğeni telefonla arayarak adres istedi. ‘Mutlaka konuşmamız lazım’ dedi. O aşağı inerken ben de yanında indim. Ancak hiçbir şey söylemeden üzerimize doğru ateş açarak kaçtı” şeklinde bilgi verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek cinayetin anını kaydeden görüntülere ulaştı. Görüntülerde, Taştan Karaca ve onun yanındaki kişinin bir süre beklerken, sol taraftan yaklaşan yeğeni Caner T.’nin silahını çıkararak ateş açtığı yer aldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlatılan takibin ardından şüpheli Caner T.’yi gözaltına aldı. Yapılan yer gösterimi sırasında olayda kullandığı silahın Sarıyer, Hisarüstü mevkiinde bir çalılık alanda bulunduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelinin, miras anlaşmazlığı nedeniyle olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.