Zülfikar Tutuş Hayatını Kaybetti

ACIL DURUMDA YAŞAMINI KAYBETTİ

Çorum’da, Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi’nde 6 Mayıs’ta bir un fabrikasının paketleme ünitesinde yaşanan patlamada ağır yaralanan Zülfikar Tutuş (47), Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Tutuş’un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, diğer yaralılardan 6’sı taburcu edildi. İşçilerden Ali T. (41) ve Gazi K. (46) ise yanık ünitesinde tedavi görmeye devam ediyor.