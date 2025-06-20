Zunilda Hoyos Mendez Öldürüldü, Olay Sürüyor

KADIN SPORCU ZUNILDA HOYOS MENDEZ’İN ÖLÜMÜ

Kolombiyalı vücut geliştirme şampiyonu Zunilda Hoyos Mendez, İspanya’nın Costa del Sol bölgesinde kiralık evinde çekiçle dövülerek öldürüldü. “She Hulk” lakabıyla bilinen 43 yaşındaki sporcu, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesi oluşturmuştu. Aynı evde bulunan 46 yaşındaki erkek arkadaşı Jarrod Gelling’in, kendi kendisine verdiği bıçak yaraları nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLEN SPORCUNUN AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR

Zunilda’nın ailesi, genç kadının birkaç gündür kayıp olduğunu ve Dubai’den İspanya’ya geldiğini belirtti. Yeğeni Yuleydis, teyzesinin boşanma kararı aldığını ve agresif davranışları sebebiyle eşinden ayrılmak istediğini söyledi. Çiftin daha önce tartışmalar yaşadığı ve kısa bir süre için ayrı kaldıkları, daha sonra tekrar bir araya geldikleri ifade ediliyor.

Polis, Zunilda’nın bir arkadaşının kayıp başvurusunun ardından evde çiftin cansız bedenini buldu. Zunilda’nın vücudunda darp izleri tespit edildi, erkek olanın ise intihar ettiği düşünülüyor. Eğer Zunilda’nın ölümü kadına yönelik şiddet olarak kayıtlara geçerse, bu Malaga bölgesindeki 2025 yılındaki üçüncü kadın cinayeti olacak.

Sporcu, OnlyFans ve Fansly gibi platformlarda 100 binden fazla takipçiye sahipti. 2021’de Latin Amerika şampiyonasında ikinci olmuş ve yeni yarışmalara hazırlık yapıyordu. Antrenörü Branden Rey, “Sahneye çıkmamıza 17 gün kalmıştı. Dünya çapında ilk 10’a gireceğini söylemiştim. Huzur içinde yat Amy” sözleriyle duygularını paylaştı. Yakın arkadaşı ve antrenörü Behnaz Azar ise, “Dünyada tanıdığım en güçlü ve aynı zamanda en yumuşak kalpli kadındı” şeklinde düşüncelerini aktardı. Olayla ilgili soruşturma sürmeye devam ediyor.