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A Milli Takım, Yunanistan’ı Yendi

ŞAMPİYONAYA GİDEN YOLDA BAŞARI

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu karşılaşmasında Yunanistan ile mücadele etti. Yunanistan’ı 83-72’lik skorla mağlup eden Milli Takım, grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale adını yazdıran A Milli Kadın Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayınladı. Bakan Bak, mesajında “FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda, grubunun son maçında Yunanistan’ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Millî Kadın Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum” dedi.

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