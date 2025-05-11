ABD ve Çin Ticaret Müzakereleri Başladı

ABD-ÇİN TİCARET MÜZAKERELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’de gerçekleştirilen ticaret müzakerelerinde “pek çok konuda anlaşmaya varıldığını” belirtiyor. Trump, “Hem Çin’in hem de ABD’nin iyiliği için Çin’in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi” dedi.

TOPLANTILARDA ÖNEMLİ GÜNDEMLER GÖRÜŞÜLDÜ

Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in liderliğinde Cenevre şehrinde başlayan ticaret müzakereleri ile ilgili detaylar aktardı. Kendisi, Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün İsviçre’de Çin ile çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Pek çok şey konuşuldu, pek çok konuda anlaşmaya varıldı” ifadesini kullandı.

GÜMRÜK VERGİLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

2 Nisan’da yeni gümrük vergilerini duyuran Trump, uygulamaları tepkiler üzerine 90 gün süreyle askıya almıştı. Ancak ABD, gümrük vergilerine karşılık tarifeleri yüzde 145’e yükseltmişti. Çin yönetimi ise, buna yanıt olarak yüzde 125’lik gümrük vergisi uygulaması getirdi.

TİCARET GERGİNLİĞİ VE GLOBAL ETKİLERİ

Dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret gerginliği, küresel piyasalarda endişelere yol açtı. Cenevre’de başlayan ABD-Çin ticaret müzakereleri, gerginliğin sona erebileceğine dair umutları arttırdı.