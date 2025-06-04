Afyon Kocatepe Üniversitesi, Miryokefalon Projesi Başlattı

MİRMYOKEFALON SAVAŞ ALANI ARAŞTIRMALARI

Afyon Kocatepe Üniversitesinde gerçekleştirilen “Miryokefalon Savaş Alanı Tespiti Projesi” çerçevesinde, Afyonkarahisar-Denizli sınırındaki Kufi Vadisi’nde savaşla ilgili yüzey araştırması planlanıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, bu konuda AA muhabirine bazı açıklamalarda bulundu. Altın, “Kufi Vadisi’nde Miryokefalon Savaşı’nın yaşandığına yönelik bazı kaynaklarda rivayetler var” diyerek bölgedeki tarihsel öneme vurgu yaptı. Altın, Anadolu’nun Türklerin yurdu olması açısından savaş alanlarının önemine dikkat çekerek, “Bu mekanların, değişik rivayetler ve kaynaklarda Afyonkarahisar’da olduğu geçmektedir. Araştırmalar hızla artıyor ve çalışmalar yoğunlaşıyor” dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kaya’nın bir ekip kurarak bu konuda verileri toplayacaklarını bildirdiklerini aktaran Altın, kendilerine gelen talebi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ilettiklerini belirtti. İlk olarak bilim insanlarının hipotez ve verilerinin yüzey araştırmasıyla belirleneceğini söyleyen Altın, “Buradan elde edilen bilimsel veriler ışığında gerekirse bölgede kurtarma kazısı yapılacak” ifadelerini kullandı. Altın, “Bütün bu veriler, tarihsel dönemle örtüştüğü anda Afyonkarahisar tarihine yeni bir çığır açacaktır” diye ekledi.

Hocalar İlçe Belediye Başkanı Ali Arslan ise Miryokefalon Savaşı’nın Kufi Vadisi’nde yapıldığına dair güçlü verilerin olduğunu belirtti. Arslan, “Kufi Vadisi’nde 1 Eylül’de yüzey araştırmaları başlayacak. Bu çalışmalarımız sonucunda elimizde daha güçlü doneler olacak” açıklamasında bulundu. Savaş alanının kesin olarak belirleneceği takdirde Sandıklı, Hocalar ve Çivril ilçeleri arasındaki bölgenin daha çok ziyaret edileceğini vurgulayan Arslan, “Bölgenin ikinci Malazgirt olma olasılığını görüyoruz” dedi. Akademisyenlerin de bu konudaki çalışmalarının heyecan verici olduğunu, kendilerinin de bu süreçte görevlerini üstlenmeye devam ettiklerini ifade etti.