Alan Parsons 11 Haziran’da İstanbul’da

ALAN PARSONS İSTANBUL’DA KONSER VERECEK

Progresif rock ve senfonik müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Alan Parsons, “The Show Must Go On” turnesi çerçevesinde 11 Haziran’da İstanbul’da sahne alacak. Sanatçı, Türkiye’deki hayranlarına yönelik hazırladığı bir video mesajda, “Herkese merhaba. Ben Alan Parsons. Türkiye’ye doğru yola çıktık. İstanbul’da 11 Haziran’da gösteri yapacağız.” şeklinde konuştu. Kariyerinin 50 yılı geride bırakan İngiliz müzisyen, The Alan Parsons Project ekibiyle birlikte Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde Epifoni ve StagePass ortak organizasyonuyla kült parçaları seslendirecek.

KONSER DETAYLARI PAYLAŞILDI

Alan Parsons, kişisel Facebook hesabında İstanbul konserine dair bir paylaşım yaparak, “Merhaba Türkiye. 11 Haziran’da İstanbul’a geliyorum. Hepinizi orada görmeyi umuyorum. Biletler satışta.” ifadelerine yer verdi. Müzik kariyeri boyunca birçok ödül kazanan ve 13 Grammy adaylığı bulunan “ses sihirbazı” Alan Parsons, 1974 yılında Abbey Road Stüdyoları’nda Eric Woolfson ile birlikte müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan The Alan Parsons Project’i kurdu. Sanatçı, 1976-1987 yılları arasında yayımlanan 10 tematik albümüyle dikkat çekti.

MÜZİK TARİHİNE GEÇEN PARÇALAR

Topluluk, 1982 yılında çıkardığı soft pop/rock klasiği “Eye in the Sky” ve “Old and Wise” gibi parçalarıyla müzik dünyasında kalıcı izler bıraktı. Synthesizer kullanımında gösterdiği ustalıkla dikkat çeken Alan Parsons Project, bu aranjmanlarıyla birçok altın ve platin plak elde etti. İstanbul konseri, müzikseverler için kaçırılmayacak bir deneyim sunacak.