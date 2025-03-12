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Ankara Elektrik Kesintisi Bilgileri ve İlçeler

AİLELERİ ETKİLEYEN ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili güncel bilgiler araştırılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen açıklamaya göre, 13 Mart tarihinde farklı ilçelerde belirli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallerde gerçekleşeceği merak konusu. İşte bu durumla ilgili detaylar haberimizde…

İLÇELERDEKİ KESİNTİLERİN DETAYLARI

Ankara’da elektrik kesintisinin görüleceği ilçeler şunlardır: Beytepe, 1644 Sokak bölgesinde bilgilere göre bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanıyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Kızılaya bağlı Atatürk Sokak bölgesinde de benzer bir arıza olduğu bildiriliyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

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