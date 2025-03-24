Ankara Elektrik Kesintisi Detayları

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintileri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENT EDAŞ) gelen açıklamalara göre 25 Mart tarihinde Ankara’nın çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Bu kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde yaşanacağı merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde…

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIRASINDAKİ İLÇELER

Ankara’da elektrik kesintileri şu şekilde belirtiliyor: Namık Kemal, 94 Sokak bölgesinde bir arıza bulunuyor. Enerjinin verilmesi için en kısa sürede çalışma yapılacak. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Keklik Pınarı, 928 Sokak bölgesinde de benzer bir arıza var. Enerjinin 24.03.2025 tarihinde saat 23:10’da verilmesi planlanıyor. Yine anlık arıza çalışmaları sürüyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Tınaztepe, Kızılırmak Sokak bölgesinde bir arıza tespit edilmiş olup, enerjinin 24.03.2025 tarihinde saat 22:39’da verilmesi bekleniyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve değerlendirmeler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Alacaatlı, Beyler Erdem Ihlamur Sitesi Sokak bölgesinde de bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacak. Anlık çalışmalar sürüyor. Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Alacaatlı, Beyler Erdem Ardıç Sitesi Sokak bölgesinde de bir arıza bulunuyor ve enerji verilmesi için en kısa sürede çalışılıyor. Gök Türk, 188 Sokak bölgesinde bir arıza tespit edildi ve burada da enerji verilmesi planlanıyor. Anlık arıza çalışmaları sürmekte. Kesinti nedeni: Şebeke arızası. Bahçelievler, Cengizhan Sokak bölgesinde de bir arıza var ve 24.03.2025 tarihinde saat 23:59’da enerji verilmesi planlanıyor. Tüm bu kesintilerle ilgili anlık arıza çalışmaları devam ediyor.