Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adana’da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü’ne açılan Emirhan Gürbüz’ü (25) arama faaliyetleri sürüyor. 28 Mayıs günü saat 22.30 sularında Çukurova ilçesindeki Topalak mevkisinde Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve 4 akrabasıyla birlikte tekneyle suya açıldı. İddialara göre, elektrik teknisyeni olan ve bir çocuk babası Emirhan Gürbüz, tuvalet ihtiyacını karşılamak için teknenin dışına çıktığı sırada suya düştü ve kayboldu.

DALGIÇ POLİSLER BÖLGEDE

Teknedeki kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdikten hemen sonra olay yerine Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler gönderildi. Rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayan teknedeki bireyler, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin gece saatlerinde gerçekleştirdiği arama çalışmalarından ise herhangi bir sonuç alınamadı.

DESTEK EKİPLERİ GÖREVDE

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlık ekipleri, Kızılay ve bazı sivil toplum kuruluşlarından destek alan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Şu ana kadar 17 dalgıç ile toplamda 69 personel, 19 araç, 2 bot ve 2 dron ile su altı ve su üstü arama kurtarma uzmanları aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde suda kaybolan Emirhan Gürbüz’e henüz ulaşılamadı.