Arda Turan Shakhtar Donetsk İle Anlaştı

YENİ BİR DÖNEME GEÇİŞ

Süper Lig’de Eyüpspor’u başarıyla yukarı taşıyan Arda Turan, yeni bir maceraya atılarak Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı. Üzerinde durulan bir başka konu ise, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu’yu kadrosuna eklemek istemesi olsa da, asıl hedefinin Fenerbahçe’den bir oyuncu olduğu öne çıkıyor.

Genç teknik adamın, Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan İsmail Yüksek’e büyük bir ilgi gösterdiği aktarılıyor. Turan’ın, Yüksek’i birinci tercih olarak değerlendirip transferi için Shakhtar yönetimine rapor sunduğu ifade ediliyor. Dört yıllık sözleşmeye sahip olan Yüksek, Fenerbahçe ile Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor ve sarı-lacivertli formayla 110 maçta 2 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.