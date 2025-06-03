Aydın’da İki Otomobil Çarpıştı, 2 Ölüm

OLAYIN DETAYLARI

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen iki otomobil çarpışması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Mustafa Satıcı’nın kullandığı 09 EG 282 plakalı araç, Aydın-Muğla kara yolu üzerindeki Çiftlikköy Kavşağı’nda K.T.A’nın yönetimindeki 41 AIM 616 plakalı otomobille çarpıştı.

KURBANLAR VE YARALILAR

Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Sürücü Mustafa Satıcı olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Mahmut Bengi, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer aracın içinde bulunan ve yaralanan 3 kişi ise çeşitli hastanelere sevk edilirken, sürücü K.T.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.