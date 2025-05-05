Ayrıntılar Geliyor..

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Hacı Adayları Medine’ye Uğurlandı

Erzincan'dan hac için yola çıkan 190 kişilik grup, düzenlenen bir törenle Medine'ye uğurlandı. Terzibaba Camii'nde dualar eşliğinde hac yolculukları başladı.
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Şişli’de Kadın, Eski Eşi Tarafından Vuruldu

Şişli'de eski eşi tarafından araca bindirilmeye çalışılan 34 yaşındaki Bahar Aksu, direnmesi üzerine vurularak hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltında.

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