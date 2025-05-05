51 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Geliyor.. SON DAKİKA Maaş Artış Oranı Belirlendi, İstatistikler Güncellendi Fenerbahçe’de Fred Taraftarları Kızdırdı Patlama, 1 ağır yaralı 13 yaralı Galatasaray Haftaya Şampiyon Olabilir Fenerbahçe’de Mourinho Üzerine Tartışmalar Şiddetlendi Görünüşe göre daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Lütfen detayları paylaşın, böylece yardımcı olabilirim. ÖNEMLİ Haberler Hacı Adayları Medine’ye Uğurlandı Erzincan'dan hac için yola çıkan 190 kişilik grup, düzenlenen bir törenle Medine'ye uğurlandı. Terzibaba Camii'nde dualar eşliğinde hac yolculukları başladı. Haberler Şişli’de Kadın, Eski Eşi Tarafından Vuruldu Şişli'de eski eşi tarafından araca bindirilmeye çalışılan 34 yaşındaki Bahar Aksu, direnmesi üzerine vurularak hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltında. Daha Fazlası! Hacı Adayları Medine’ye Uğurlandı 2 dakika ÖNCE Şişli’de Kadın, Eski Eşi Tarafından Vuruldu 2 dakika ÖNCE Van’da Borçlandıran 9 Şüpheli Yakalandı 2 dakika ÖNCE Ticaret Bakanı Bolat, Makedonya ile anlaştı 2 dakika ÖNCE