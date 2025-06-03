Bernd Kebbel, Aslan Saldırısında Hayatını Kaybetti

ALMAN İŞ İNSANI ASLAN SALDIRISINA UĞRADI

59 yaşındaki Bernd Kebbel, eşi Conny ve arkadaşlarıyla birlikte lüks bir safari kampında konaklıyordu. Gece saatlerinde, tuvalet ihtiyacı nedeniyle aracında kurulu çadırdan dışarı çıkan Kebbel, çevrede dolaşan bir aslanın hedefi oldu. Saldırı sırasında ağır yaralanan Kebbel, boynundan aldığı ısırıkla olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela, “Ne yazık ki Bay Kebbel’in yaşamını yitirdiğini üzülerek doğruluyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Namibya Polis Sözcüsü Immanuel Iiduwa da diğer kampçıların aslanı uzaklaştırmak için çaba gösterdiğini, ancak Kebbel’in aldığı ölümcül yaraya bağlı olarak kurtarılamadığını bildirdi.

KEBBEL’İN DOĞA KORUMA ÇABALARI

Bernd Kebbel, Namibya’da özellikle çöl aslanlarının korunması amacıyla yaptığı maddi katkılarla tanınan bir isimdi. Kebbel’in bu katkıları, yerel ekosistemin korunmasına önemli bir destek sağlıyordu.