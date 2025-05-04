Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 20 Yıl Sonra Yendi

BEŞİKTAŞ’IN TARİHİ BAŞARISI

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun ardından Fenerbahçe ile Süper Lig’de gerçekleştirdiği iki maçı da kazanarak 20 yıl aradan sonra bir ilki başardı. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Bu zafer, siyah-beyazlıların rakibine karşı elde ettiği önemli bir başarı olarak kaydedildi.

DERBİ GALİBİYETİ

En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde 4-3 ve 2-1’lik sonuçlarla galip gelen Beşiktaş, 20 yıl sonra sarı-lacivertlilere karşı ligde gerçekleştirdiği iki karşılaşmadan da zaferle ayrılmış oldu. Ayrıca, Beşiktaş, sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe’yi 1-0 yenmeyi başarmıştı.