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Beylikdüzü Metrobüs Kazasında 1 Ölü

METROBÜS KAZASINDA HAYAT KAYBI VE YARALILAR

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü’nde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu. Güner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir” dedi.

TEDAVİLERİN DURUMU

Doç. Dr. Güner, tedavi süreçleri hakkında da bilgiler verdi ve “Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 3 vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Olayın yaşandığı yer, devamsız kazalara karşı dikkat çekiyor.

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