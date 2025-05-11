Beylikdüzü Metrobüs Kazasında 1 Ölü

METROBÜS KAZASINDA HAYAT KAYBI VE YARALILAR
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü’nde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu. Güner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dün Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir” dedi.
TEDAVİLERİN DURUMU
Doç. Dr. Güner, tedavi süreçleri hakkında da bilgiler verdi ve “Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 3 vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Olayın yaşandığı yer, devamsız kazalara karşı dikkat çekiyor.