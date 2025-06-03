BioNTech Kanser İlaç Anlaşması 11 Milyar Dolar

KANSA GİDEN YENİ HEDEF

Koronavirüsle mücadelede öncü rol üstlenen BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şirketin yeni odak noktası ise kanserle mücadele etmek; Türk bilim insanları, bu alanda bir kanser aşısı geliştirmeyi amaçlıyor.

YENİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD merkezli ilaç firması Bristol Myers Squibb (BMS) arasında yapılan anlaşmaya göre, BioNTech’in araştırma aşamasındaki kanser ilacının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapılması planlanıyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin liderliğindeki BioNTech ve BMS’nin yaptığı ortak açıklamada, kanser ilacı BNT327’nin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için işbirliğine gidildiği ifade ediliyor.

TOPLAMDA 11,1 MİLYAR DOLAR

Anlaşmanın gereği olarak BMS, BioNTech’e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapmayı taahhüt ediyor. BioNTech, bu işbirliği çerçevesinde ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar alacak.

HEDEF 2026

Kovid-19 salgınından sonra kanser ilacı geliştirmeye odaklanan BioNTech, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi planlıyor. Anlaşmanın etkisiyle BioNTech’in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara ulaştı. BioNTech, daha önce mRNA teknolojisi ile Kovid-19 aşısını geliştirerek ABD’li Pfizer ile işbirliği yapmış ve 2021’de bu aşıdan yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etmişti.