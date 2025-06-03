BNTX Ve BMY, Kanser İlacı Anlaşması Yapıyor

ANLAŞMA DETAYLARI

ABD merkezli BioNTech SE ve Bristol Myers Squibb, 2 Haziran 2025 tarihinde, BioNTech’in araştırma aşamasındaki bispesifik antikor ilacı olan BNT327’nin küresel geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için anlaşma yaptıklarını açıkladı. Bu anlaşma, BNT327’nin kanser tedavisinde yeni bir standart oluşturmasını hedefleyerek geliştirme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

Finansal anlaşmaya göre, BMS, BioNTech’e 1,5 milyar dolar ön ödeme yapacak. 2028 yılına kadar toplamda 2 milyar dolarlık garantili yıllık ödemelerin yanı sıra, gelişim, düzenleyici onay ve ticari başarılara bağlı olarak ek 7,6 milyar dolara kadar ödemelerle birlikte toplamda 11,1 milyar dolarlık bir bütçe öngörülüyor. Şirketler, ilaç geliştirirken oluşacak maliyetleri eşit olarak paylaşırken, ürün piyasaya sürüldüğünde kâr ve zararı da paylaşıyor.

BNT327’NİN HEDEFLERİ

BNT327, PD-L1 ve VEGF-A proteinlerini hedefleyen bispesifik bir antikor. Bu ilaç, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerini yok etmeyi ve tümörlerin besin alımını engellemeyi amaçlıyor. Hâlihazırda, küçük hücreli akciğer kanseri, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve üçlü negatif meme kanseri dahil olmak üzere çeşitli solid tümör türlerinde Faz 3 klinik denemelerde test ediliyor. Şu ana kadar 1.000’den fazla hasta BNT327 ile tedavi edildi.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, “BNT327, tek mekanizmalı bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerini aşarak birden fazla solid tümörde yeni bir tedavi standardı oluşturma potansiyeline sahip. BMS ile işbirliğimiz, bu ilacın geliştirilmesini hızlandırarak potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirecek” diye belirtiyor. Bristol Myers Squibb CEO’su Christopher Boerner ise, “BNT327, solid tümör hastalarının tedavi standartlarını dönüştürme potansiyeline sahip bir varlık. BMS’nin immüno-onkoloji alanındaki deneyimiyle bu ilacı hızlıca piyasaya sürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

BioNTech’İN KANSER HEDEFİ

BioNTech, mRNA teknolojisi ile Pfizer işbirliğinde geliştirdiği Covid-19 aşısıyla dünya çapında tanınan bir şirket haline geldi. 2021 yılında bu aşıdan yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde eden BioNTech, Covid-19 sonrası çalışmalarını kanser tedavisine kaydırmış durumda. Şirket, ilk kanser ilacını 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlayarak BNT327’yi stratejisinin temel taşlarından biri olarak öne çıkarıyor.

HİSSE SENEDİ YÜKSELİŞİ

Bu anlaşmanın duyurulmasının ardından BioNTech’in hisseleri, 2 Haziran 2025’te kaydedilen erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 oranında değer kazanarak 114,75 dolara ulaştı. Finans kartında görüldüğü üzere, BioNTech hisseleri gün içinde 115,99 dolara kadar yükselirken, mevcut fiyat 113,10 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Öte yandan, BMS hisseleri aynı günde yüzde 1’den az bir düşüşle 48,28 dolara geriledi.