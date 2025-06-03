Borsa, Karışık Seyirle Başladı

TİCARET POLİTİKALARINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı ticaret politikalarının yarattığı belirsizlik devam ederken New York Borsası, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 düşerek 42.278,37 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 5.942,13 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,34 artarak 19.307,43 puana çıktı. ABD’nin ticaret ortaklarıyla yaptığı müzakereler yatırımcılar açısından önemli bir odak olmaya devam ediyor ve borsa açılışında karışık bir eğilim gözlemleniyor.

TRUMP VE Şİ’YE BEKLENTİLER YÖNELİYOR

Başkan Donald Trump, Çin’i tarifeler konusundaki anlaşma ihlalinden dolayı suçlamasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Leavitt, Avrupa Birliği (AB) tarafında ise Birliğin, Trump’ın tarifeyi artırma tehdidi sayesinde müzakere masasına oturduğunu ve AB ile olumlu bir anlaşmaya varılma konusunda umutlu olduklarını belirtti.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNE GİTTİKÇE YAKLAŞILIYOR

Analistler, ek tarifelerin askıya alındığı 90 günlük sürenin 8 Temmuz’da sona ereceğine vurgu yaparak, Trump yönetiminin bu tarihten önce ticaret görüşmelerini hızlandırmak için çaba sarf ettiğini ifade etti. Ayrıca Trump’ın geçen hafta çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini iki katına çıkaracağını duyurması, tarifelerin olası ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri artırdı.

KÜRESEL EKONOMİDE RİSKLER ARTIYOR

Trump yönetiminin başlattığı tarife gerilimi, küresel ekonomi açısından ciddi riskler taşırken, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a indirdi. Belirsizliğin artığı bu dönemde ABD ekonomisinin durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, bu hafta açıklanacak istihdam verilerine odaklanırken, bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı ve fabrika siparişleri verileri önemli bir şekilde izlenecek.