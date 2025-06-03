Büyükçekmece Belediye Başkanı Tutuklandı

İBB ODAKLI SORUŞTURMALARDA TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklandı. Peki, Hasan Akgün’ün tutuklanma sebepleri neler? İstanbul başsavcılığının, ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ gibi suçlamalarla sürdürdüğü İBB odaklı soruşturmalar devam ediyor.

DOLANDIRICILIK VE YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

Soruşturmanın beşinci dalgasında gerçekleştirilen gözaltılar, şu dört ana konu üzerine yoğunlaşıyor: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu olduğu İBB ile ilgili soruşturma, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğinde olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim 2019 tarihli harcamalarıyla ilgili yolsuzluk soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması. Büyükçekmece Belediyesine dair yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı da tutuklandı.