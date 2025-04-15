Çekmeköy’de Su Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

ÇEKMEKÖY’DE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Çekmeköy’de su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Nisan tarihinde İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. Bu durumda, suların ne zaman geleceği ve saat kaçta akmaya başlayacağı konusu merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Kesintiden etkilenen mahalle olarak Ekşioğlu Mahallesi bildirildi. Arıza sebepleri arasında “İBB tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle şebeke hattı deplase çalışması” yer alıyor.

BASLANGIÇ VE TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİ

Kesinti, 15 Nisan 2025 tarihinde saat 13:58:27’de başlayacak ve tahmini olarak saat 20:00’de sona erecek. Daha detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 hizmet numarası öneriliyor.