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Dursunbey’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen orman yangını, yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE MÜDAHALE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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