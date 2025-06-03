Emre Belözoğlu’ndan Açıklama Geldi Mi?

ANTALYASPOR’UN SÜPER LİG PERFORMANSI

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 44 puan toplayarak 15. sırada tamamladı. Akdeniz temsilcisinin teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında ise dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Belözoğlu’nun, Arda Turan ile yollarını ayıran başka bir Süper Lig ekibi olan Eyüpspor ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Bazı medya kaynaklarında, 44 yaşındaki çalıştırıcının İstanbul temsilcisi ile anlaşma sağladığı iddiaları yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Antalyaspor’un teknik direktörü Emre Belözoğlu, bu iddialar üzerine sosyal medya üzerinden bir yanıt verdi. Belözoğlu, paylaşımında, “Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor’un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır.” şeklinde ifadeler kullandı.

ANTALYASPOR’DA BELÖZOĞLU’NUN BAŞARILARI

Emre Belözoğlu yönetiminde Antalyaspor, 18 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARIYERİ

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe ile başladı ve ardından Başakşehir ve Ankaragücü ekiplerini de çalıştırdı.