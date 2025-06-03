Erdemli’de Sağlık Çalışanlarına Limonata İkramı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İKRAM DÜZENLENDİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde, sağlık çalışanlarına yönelik limonata ikramı gerçekleştirildi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından yapılan açıklamaya göre, sağlıklı yaşam konusuna dikkat çekmek ve doğal limonata tüketimini artırmak amacıyla ev yapımı limonataların ikramı için Erdemli Devlet Hastanesi’nde bir stant kuruldu.

KAYMAKAM LİMONATA İKRAM ETTİ

Standı ziyaret eden Kaymakam Aydın Tetikoğlu, hastane personeli ve hasta yakınlarına limonata sundu. ETSO Başkanı Mustafa Karagöz, bu tarz etkinliklerle hem yerli üreticiyi desteklemeyi hem de toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.