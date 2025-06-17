Eyüpsultan Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Eyüpsultan’da su kesintisi ile ilgili bilgiler kamuoyuna duyurulmuş durumda. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Haziran’da İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalar sürüyor.

ETKİLENECEK MAHALLE VE ARIZA SEBEBİ

Kesintiden etkilenen mahalle arasında Akşemsettin bulunuyor. Su kesintisinin sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza olarak belirtildi. 600 mm çaplı ana isale hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

SU KESİNTİSİNİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Kesinti 17 Haziran 2025 tarihinde saat 08:55’te başlayacak ve tahmini olarak 18 Haziran 2025 tarihinde saat 01:00’de sona erecek. Su kesintisi ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin ALO 185 hattını aramaları gerektiği vurgulanıyor.