Fenerbahçe, Chobani ile Anlaştı

Fenerbahçe, Amerikan yoğurt markası Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya ile stadyum isim hakkı üzerine bir anlaşma gerçekleştirdi. Yapılan bu anlaşma gereği, Fenerbahçe’ye yıllık olarak 20 milyon euro ödeme yapılacak. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve Başkan Ali Koç’un yakın arkadaşı olarak bilinen Ulukaya, bu önemli destek ile kulübe gelir sağlayacak. Anlaşmanın detayları ve resmi duyurusunun yakın bir zamanda yapılması bekleniyor.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 tarihinde Erzincan’da doğan Türk girişimci ve iş insanıdır. En çok satılan süzme yoğurt markası Chobani’nin kurucusu, sahibi, yönetim kurulu başkanı ve CEO’sudur. Erzincan’ın İliç ilçesinde süt hayvancılığı yapan bir ailede dünyaya gelen Ulukaya, eğitim hayatının ilk dönemlerini burada sürdürmüştür. Daha sonra Ankara Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldıktan sonra 1994 yılında İngilizce öğrenmek üzere ABD’ye gitmiş ve 1997 yılında University of Albany’de eğitimine devam etmiştir.

CHOBANİ’NİN BAŞARI HİKAYESİ

2002 yılında babasının tavsiyesi üzerine küçük bir beyaz peynir fabrikası kuran Ulukaya, asıl başarısını 2005 yılında New York’un kuzeyindeki kapatılmış bir yoğurt fabrikasını satın alarak elde etmiştir. Yoğurt sektöründe deneyimi olmamasına rağmen büyük bir risk almıştır. Chobani markasını, beş yıldan daha kısa bir sürede, sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin lider yoğurt markası haline getirmiştir. ABD’de Yunan tarzı olarak tanınan süzme yoğurdun popülaritesi, 2007 yılında yalnızca %1 olan pazar payının 2013 yılına gelindiğinde %50’nin üzerine çıkmasına katkıda bulunmuştur.

ÖDÜLLER VE SERVETİ

Ulukaya, 2013 yılında uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından “Dünyada Yılın Girişimcisi” olarak ödüllendirilmiştir. Sahip olduğu yoğurt imparatorluğunun başarısı sayesinde milyarder olmuştur. Forbes dergisine göre, Ulukaya’nın serveti 2024 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir.