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Fenerbahçe Neymar’ı Transfer Etmek İstiyor

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER HEDEFİ NEYMAR

Süper Lig’in önemli temsilcisi Fenerbahçe, transfer döneminde dikkat çekici bir hamle yapmak için kolları sıvadı. Kulüp, Santos’ta forma giyen ve dünya çapında tanınan yıldız futbolcu Neymar’ı radarına aldı. Fransız basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği vurgulanıyor.

NEYMAR’IN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Neymar’ın çocukluk kulübü Santos ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Fenerbahçe, şartları uygun hale getirmesi durumunda Neymar’ı İstanbul’a getirecek ve bu imza, tüm dünyada büyük yankı uyandıracak.

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