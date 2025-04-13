Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaşacak. Maç 4 Eylül Stadı’nda olacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Yasin Kol maçın hakemi olacak. BeIN SPORTS yayınlayacak maçı. Fenerbahçe 31 puanla ikinci sırada.

MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda mücadele edecek. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Geri sayımın başladığı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Yasin Kol olacak. Yardımcı hakem görevini ise Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Müsabakada VAR hakemi olarak Alman hakem Markus Schmidt yer alacak.

FENERBAHÇE’NİN DURUMU

Fenerbahçe, 28 maça çıkıp 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 68 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş karşısında 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadan 11 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Diğer yandan, Sivasspor 29 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 31 puanla 16. sırada bulunuyor.

SAKATLIK VE CEZALAR

Fenerbahçe’de, Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor. Grip olan İrfan Can Eğribayat da kadroda yok, Diego Carlos ise teknik heyet tercihiyle kafileye dahil edilmedi. Sivasspor’da ise sakat olan Emrah Başsan, Fode Koita ve kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek. Ayrıca, Fenerbahçe’de 4 oyuncu kart ceza sınırında; bu isimler Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci. Bu oyuncular, kart görmeleri durumunda iç sahadaki Bellona Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak.

TARİHİ GÖRÜŞMELER

Fenerbahçe ile Sivasspor, bu mücadele ile Trendyol Süper Lig’de toplam 38. kez karşı karşıya gelecek. 2005-2006 sezonunda Süper Lig’e yükselen Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 37 maçta sarı-lacivertliler 21 galibiyet, Sivasspor ise 7 galibiyet aldı. 9 karşılaşma ise berabere bitti. Bu mücadeleler sonucunda Fenerbahçe’nin 81 golü bulunurken, Sivasspor 47 gol atmış durumda. İki ekip, ligdeki ilk yarıda İstanbul’da karşılaşarak Fenerbahçe’nin 4-0’lık galibiyetiyle ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Sivas’ta oynanan 18 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik almış. Bu maçlar sırasında Fenerbahçe 32 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü. Son lig maçında ise, iki takım geçen sezon 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Sivasspor’a karşı en farklı galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1’lik sonuçla elde etti; ayrıca, bu sezonun ilk yarısını sahasında 4-0 kazandı. Sivasspor ise sahasında 2-0’lık galibiyetle sonuçlanan 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarındaki maçları kazandı.