22 Yılda 11 Kocasını Öldürdü!

CİNAYET İDDİALARIYLA GÜNDEME GELDİ

İranlı Kolsum Akbari, 22 yıllık evliliği boyunca 11 erkeği sistematik şekilde zehirleyerek öldürdüğü iddialarıyla suçlanıyor. Savcılığın sunduğu delillere göre, Akbari, kurbanlarını diyabet ilaçları, cinsel güç artırıcılar ve bazı durumlarda endüstriyel alkol ile zehirliyor. Özellikle yaşlı ve hasta erkekleri hedef alan Akbari’nin cinayetleri, kurbanların doğal sebeplerle öldüğü izlenimini yarattığı için yıllar boyunca fark edilmedi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE BAŞLADI

Iran merkezli bir haber kaynağının aktardığına göre, olay, 2023’te Akbari’nin son eşi Azizollah Babaei’nin şüpheli ölümüyle gündeme geldi. Babaei’nin oğlu, babasının önceki evliliğini ve Akbari’nin onu öldürmeye çalıştığını öğrenince yetkililere başvuruda bulundu. Aile, Akbari’yi tanıdı ve yapılan teşhis üzerine soruşturma başlatıldı.

DAVADA ÇOK SAYIDA MÜŞTEKİ BULUNUYOR

Sari Devrim Mahkemesi’nde görülen davada, dört kurbanın ailesi İslami hukuk çerçevesinde Kolsum Akbari’nin idamını talep etti. Dava dosyasında 45’ten fazla müşteki yer alıyor. Akbari’nin avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının araştırılmasını istedi. Ancak müştekilerden biri, cinayetlerin oldukça planlı olduğunu belirterek bu savunmayı kabul etmedi. Savcılığın iddianamesine göre, Akbari, yaşlı ve zengin erkeklerle evlenerek onların servetini ele geçirmeyi amaçlayan planlı cinayetler işlemekle suçlanıyor. Sanık, 11 kez “planlı cinayet” ve 1 kez “öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmalar tamamlandıktan sonra mahkemenin nihai kararı açıklanacak.