Fethiye’de Depremden Sonra Hayatını Kaybetti

AFRANUR GÜNLÜ’NÜN HASTANEDE HAYATINI KAYBETMESİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen deprem sonrası panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü, hastaneye kaldırıldı ancak burada yaşamını yitirdi. Marmaris açıklarında dün gece saat 02.17’de gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Muğla ve çevresindeki bölgelerde yoğun bir şekilde hissedildi.

DEPREM SONRASI AMBULANSA KALDIRILDI

Fethiye’de de hissedilen bu deprem, Afranur Günlü’de heyecan yaratarak panik atak yaşamasına neden oldu. Genç kız, hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahaleler, Afranur’un hayatını kurtaramadı.

DEFNEDİLMESİ PLANDI

Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün bugün Fethiye’de defnedileceği bilgisi edinildi. Bu olay, depremin sonuçlarının bireyler üzerinde yarattığı etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.