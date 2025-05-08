Spor

Finalin Adı Belli Oldu UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’nde

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MAÇIN DETAYLARI

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal’i evinde ağırladı. 27. dakikada Fabian Ruiz’in kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

PENALTI FIRSATI

İkinci yarının başında, 66. dakikada PSG penaltı kazandı. VAR’dan gelen uyarıyla hakem Felix Zwayer’in verdiği penaltıda Vitinha topun başına geçti fakat kaleci Raya bu vuruşu başarıyla kurtardı.

72. dakikada Achraf Hakimi’nin attığı golle Paris Saint-Germain farkı ikiye çıkardı. Dört dakika sonra 76. dakikada Saka’nın attığı golle Arsenal, durumu 2-1’e getirdi. Maçın kalan kısmında her iki takımın çabaları sonuçsuz kalırken, PSG sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, finale yükselerek Inter ile karşılaşma fırsatı yakaladı. Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da oynanacak.

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