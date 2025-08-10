Balıkesir’le İlgili Uyarılar Yapıldı

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ VE ETKİLERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk ile yaptığı görüşmede deprem hakkında değerlendirmeler yaptı. Üşümezsoy, daha önceki açıklamalarında “Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı, kuzeyde Emet etkilenebilir. 7.1 oldu bitti, Emirce’ye giden kesimde bir deprem olabilir, Simav’da aktif gözüken bir kesim” şeklinde ifadelerle dikkat çekmişti.

DEPREM SIRALAMASI VE FAY HAREKETLERİ

Üşümezsoy, depremin ardından yaptığı açıklamada, “66’da Manyas’ta olan bir deprem nedeniyle stres var” diyerek deprem merkezine dair önemli bilgiler verdi. “Simav, Menderes dağlarının en kuzey kesimi Simav çayı boyunca doğu batı yönlü kesilmiş. Güney kısmı yükselmiş. Bu yükselen kesimler, her yükselme belli bir deprem periyodu gibi deprem yapıyor. 1969’da, 1971’de, 2009’da, bu kez Sındırgı’daki deprem. Sırayla bu faylar kırılıyor. Piyanoda tuşlar nasıl sıraya ses verirse bu da böyle. Sıraya kırılıyor” açıklamasıyla depremlerin sıralı bir şekilde meydana geldiğine dikkat çekti.

DEPREMİN KUVVETİ VE GELECEK OLASILIKLAR

Üşümezsoy, “Yazın başında Simav’da dikkat çektiğimiz yerden kuzeye doğru gidiyor. Burada olan deprem kendini göstermişti, 25 km faydır, derinliği 10 km olduğu için doğuya doğru bir segmentte kırılma olabilir” diyerek mevcut durum hakkında bilgi verdi. Ayrıca, “Buradaki depremler 6,5 pek geçmiyor. Sındırgı’dan Alaşehir’e giden bir fay var, bu çok daha hareketli, korkutacak bu deprem, korkmalarına bir sebep yok” dedi. Yenice Gönen fayında olan depremin Sarıköy, Bandırma’ya doğru stres yüklediğini belirtti. “7.2’lik hikaye abartılı bir hikaye. Simav’da 6,5’e ulaşmıyor depremler. Bunun hemen yanında doğu kenarında 6.2 deprem olabilir” ifadesiyle gelecekteki olasılıkları da değerlendirdi.