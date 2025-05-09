Galatasaray, La Laguna’yı yendi

FIBA BASKETBOL ŞAMPİYONLARI LİGİ YARI FİNALİ

Galatasaray, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanyol takımı La Laguna Tenerife ile karşılaştı. Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleşen maçı, Galatasaray 23 sayı geriden gelerek 90-80 kazanmayı başardı.

GELİŞMELER VE FİNAL MAÇI

Galatasaray, 11 Mayıs Pazar günü yine Sunel Arena’da final maçına çıkacak. Finaldeki rakibi, AEK ile Unicaja Malaga arasında oynanacak müsabakanın galibi olacak. Ayrıca, Galatasaray’ın eski başantrenörü Ergin Ataman da Tenerife – Galatasaray mücadelesini desteklemek amacıyla Sunel Arena’da yer aldı.