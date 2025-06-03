Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti.

GAZETECİ GÖKHAN ÖZBEK HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci Gökhan Özbek, 41 yaşında beyin kanaması sebebiyle yaşamını yitirdi. Özbek, sosyal medya platformu X’te haber paylaşımları gerçekleştiren 23 Derece’nin sahibi durumundaydı. Özbek’in vefatına dair 23 Derece’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 23 Derece’nin kurucusu, emekçisi değerli gazeteci Gökhan Özbek, bugün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve dostlarına baş sağlığı diliyoruz. Ruhu şad olsun.” ifadeleri yer aldı.

CHP’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Özbek’in vefatı için sosyal medya üzerinden bir başsağlığı mesajı paylaştı. Bulut, “Beyin kanaması sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Gökhan Özbek’e, Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun.” şeklinde açıklamada bulundu.