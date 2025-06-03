Güney Kore’de Seçimlerde Lee Kazandı

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Güney Kore’de yapılan devlet başkanı seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin adayı Lee Jae-myung galip geldi. Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un boşalan koltuğuna kimin geçeceğini belirlemek için yapılan seçimlerde, yerel saatle 06.00’da başlayan oy verme işlemi tamamlandı. Yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmenin olduğu Güney Kore’deki seçimlerde sandıkların yüzde 95,11’i sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefet adayı Lee Jae-myung oyların yüzde 48,90’ını alırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi’nin (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,93 oy aldı. Devlet başkanının azli nedeniyle yapılan bu seçimde, yeni seçilen başkan hemen Ulusal Meclis’te gerçekleştirilecek yemin töreninin ardından göreve başlayacak.

YENİ BAŞKAN KENDİSİNİ TEBRİK ETTİ

PPP’nin adayı Kim Moon-soo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçimlerdeki yenilgiyi kabul etti. Kim, “Güney Kore, karşılaştığı krizlere rağmen halkının gücüyle büyük ilerlemeler kaydetmeye devam etti. Seçilen aday Lee Jae-myung’u tebrik ediyorum.” dedi.

LEE JAE-MYUNG KİMDİR?

Ana muhalefet Demokratik Parti’nin adayı olan Lee Jae-myung, siyasi kariyerine 2005’te başladı. 2010-2018 yılları arasında Seongnam Belediye Başkanlığı, 2018-2021’de ise Gyeonggi Eyalet Valiliği görevlerini yürüttü. Lee, görev süresince gençlere finansal yardım, ücretsiz okul üniformaları ve sosyal refah politikaları geliştirdi. 2022 yılı devlet başkanı seçimlerinde, rakibi Yoon Suk Yeol’a çok az bir farkla kaybetti. Ayrıca, 2024 yılının başında Busan’da bir etkinlikte suikast girişimine uğrayan Lee, bu durumu siyasette nefretin sona ermesi için bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Yoon’un Sıkıyönetim İlanı ve Azil Süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etti. Ancak meclisin oylamasıyla bu karar geri alındı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmadı. Yoon’un 14 Aralık 2024’te Ulusal Meclis’te azli istendi; Anayasa Mahkemesi de bu talebi kabul ederek Yoon’un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasına onay verdi. Mahkeme, yeni devlet başkanının belirlenmesi için erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar verirken, hükümet de 3 Haziran’ı seçim tarihi olarak belirledi.