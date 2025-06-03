Haber: Bernd Kebbel Aslan Saldırısında Öldü

ALMAN SAFARİ TURİZMCİSİ ASLAN SALDIRISI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yıllardır çöl aslanlarının korunmasına destek veren Bernd Kebbel (59), Namibya’da aslan saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kebbel, Namibya’nın kuzeybatısındaki Hoanib Skeleton Coast Kampı yakınlarında konaklarken, gece tuvalet ihtiyacı için çadırından ayrıldığı sırada aslanın saldırısına uğradı.

AÇIKLAMA VE HAREKETLER

Kampta kalan diğer kişiler, aslanı ışık ve sesle uzaklaştırmaya çalıştı ancak bu çabalar başarılı olamadı. Polis, Kebbel’in ölümünün “neredeyse anında” gerçekleştiğini bildirdi. Windhoek’te yaşamını sürdüren Kebbel, bölgede yalnızca 60 kadar kalan çöl aslanlarının korunması için büyük gayret gösteriyordu. Kesinlikle bu çalışmalarındaki özeni ile tanınan Kebbel’in ismi, daha önce bir aslana da verilmiş ancak çiftçiler için tehlike oluşturduğu nedeniyle bu aslan öldürülmüştü.

ÇEVRE UZMANLARINDAN RİSKE DİKKAT

Kebbel’in ölümüne sebep olan dişi aslan “Charlie”nin yakalanması ya da öldürülmesi de gündeme geldi. Nihai karar, çevre uzmanlarının raporları ile belirlenecek. Uzmanlar, insanlara saldıran aslanların bir daha korku duymayabileceğinin altını çiziyor. Olaydan sonra Bernd Kebbel’in çocukları, annelerine destek olmak amacıyla Namibya’ya giderken, sosyal medyada birçok kişi girişimciyi anarak üzüntülerini paylaştı.