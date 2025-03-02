Hacı Sabancı’nın Babalık Davası Sonuçlandı

HACİ SABANCI’NIN BABALIK DAVASI SONUCU AÇIKLANDI

Magazin camiasının öne çıkan konularından biri olan Hacı Sabancı’nın babalık davası nihayet sonuçlandı. %99.99 doğruluk oranı ile elde edilen DNA testi sonucu, Sabancı ailesine yeni bir üyenin katıldığını gündeme getiriyor. Olayın etrafındaki gelişmeleri değerlendiren Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Haberler.com’daki Magazin Bahane programında bu konunun yankılarını ele aldı.

NAZLI SABANCI’NIN SOYADINI KALDIRMASI DİKKAT ÇEKTİ

Nazlı Sabancı’nın sosyal medya hesaplarından “Sabancı” soyadını kaldırması, birçok kişinin dikkatini çekti. Hakan Solaker, bu hareketin arkasında bir mesaj olduğunu vurgulayarak, “Nazlı Sabancı, bu hamlesiyle bir tepki göstermek istedi” dedi. Solaker, geçmişte benzer olayların yaşandığını hatırlatarak, “Sabancılarda 60 yıl önce de benzer bir kriz sona ermişti. Ancak bu durum çoktan aile içinde karara bağlandığını düşünüyorum. Konuyu çözecek tek isim Arzu Sabancı” ifadelerini kullandı.

OLAYIN YANKILARI VE YORUMLAR

Gökay Kalaycıoğlu, olayla ilgili yorum yaparken, “Sakınan göze çöp batar. Arzu Sabancı bu kadar kayırdı kayırdı. Arzu Sabancı ve Hacı Sabancı, ünlü ünsüz pek çok kızın gözyaşına sebep oldu” şeklinde konuştu. Bu ifadeler, olayın geçmişe dayanan boyutlarını ve üst üste biriktirdiği krizleri atmadan değerlendirme gerekliliğini ortaya koyuyor.