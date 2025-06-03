Hikmet, Yarışmadan Ayrıldı Ciddi Sebeplerle

BÜYÜK FİNALE GÜNLER KALA ŞAŞIRTICI AYRILIK

Survivor 2025 All Star sezonunda büyük finale az bir süre kala şaşırtıcı bir ayrılık gerçekleşti. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden Hikmet Tuğsuz, beklenmedik bir kararla yarışmadan çekildi. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, ada konseyinde yaptığı açıklamada, “Hikmet artık aramızda değil. Ailesi bizimle iletişime geçti ve görüşme talep etti. Görüşme sonrası Hikmet, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini iletti” şeklinde konuştu. Ancak ardında yatan gerçekler, bu ayrılığın “özel sebeplerle” sınırlanamayacak kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

ÇOK CİDDİ SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

İddialara göre Hikmet Tuğsuz hakkında “dolandırıcılık” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından yakalama ve tutuklama kararı bulunuyor. Bu kararın ailesine iletildiği, sonrasında ise Hikmet’e durumu bildirilerek acil bir şekilde yarışmadan çekilme kararı aldırıldığı öğrenildi. Tuğsuz’un Türkiye’ye dönerse tutuklanma riski, yarışmadaki gelişmeleri daha da karmaşık hale getiriyor.

YARŞMADA DEĞİŞİM VE GÜNDEM

Bu durum sonrası yarışmadaki dengeler bozulurken, Hikmet’in akıbeti ve hakkında açılan davaların detayları, sosyal medyada ve gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. İddialara göre Tuğsuz, Dominik’ten Türkiye’ye doğrudan dönmek yerine başka bir ülkeye geçmeyi planlıyor. Yarışma izleyicileri de bu gelişmelerin arka planını ve Hikmet’in geleceğini merakla takip ediyor.