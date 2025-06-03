IFAB Penaltı Kuralını Güncelledi

İPTAL EDİLEN GOLLE BAŞLAYAN TARTIŞMALARA SON VERİLDİ

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Şampiyonlar Ligi’nde Julian Alvarez’in iptal edilen golüyle başlayan penaltı tartışmalarına son verdi. Alınan yeni düzenlemeye göre “istemeden çift dokunma” kuralı önemli bir değişikliğe uğradı. Yapılan güncellemeyle, penaltılarda meydana gelen “çifte temas” durumuna dair kurallar netleştiriliyor.

YENİ KURALIN DETAYLARI

Yeni kurala göre, eğer penaltıyı kullanırken oyuncunun topa istemsiz olarak iki kez temas etmesi ve bu durum golle sonuçlanması halinde, penaltı tekrarlanacak. Bu durum, oyuncunun dengesini kaybederek istem dışı ikinci bir temas gerçekleştirmesi gibi senaryoları da içeriyor. Ancak eğer top ağlara gitmezse, yani ikinci temasa rağmen gol olmazsa, hakem endirekt serbest vuruş kararı verecek. Bu kural, yalnızca normal süre içindeki penaltılarla sınırlı kalmayıp, penaltı vuruşlarıyla sonuçlanan seri atışlarını da kapsıyor.

HEDEF TARTIŞMALARI AZALTMAK

Yeni uygulamaya göre, eğer bir penaltı atışında gol olmazsa ve çifte temas gerçekleşirse, bu vuruş “kaçırılmış” olarak kayıtlara geçecek. IFAB, bu düzenlemelerle penaltılarda yaşanan tartışmalı pozisyonların önüne geçmeyi ve futboldaki uygulamalarda birlik sağlamayı amaçlıyor. Değişiklikler, 2025-2026 sezonuyla birlikte hayata geçirilecek. Önceki dönemde, Atletico Madridli Julian Alvarez’in penaltıdan attığı golün iptali gibi olaylar büyük tartışmalara sebep olmuştu.