Iğdır’da Kavga Yaşandı Gece

GENÇLER ARASINDAKİ KAVGA PANİK YARATTI

Iğdır’da gece saatlerinde iki genç grup arasında çıkan kavga, çevrede büyük bir panik yarattı. Olay, Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Şube Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışma, kısa sürede kargaşaya yol açtı.

SOKAKTA YUMRUKLARIN UÇUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Taraflar, birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Olayı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla kavganın görüntülerini kaydetti. Görüntülerde, yumrukların havada uçuştuğu ve tarafların birbirine sert bir şekilde müdahale ettiği görüldü.

POLİS OLAY YERİNE ULAŞAMADAN KAÇTILAR

Olay yerine polis ekipleri gelmeden, kavgaya karışan şahıslar sokak aralarına dağılarak kayıplara karıştı. Olay sonrası, polis ekipleri kavgaya karışanları tespit etmek ve olayla ilgili inceleme başlattı.