İnegöl’de Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

BURSA’DA OTOBİL DEVRİLDİ, ÜÇ YARALI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova yolunda, Rabbani Hanefi G. (18) yönetimindeki 16 LCL 13 plakalı araç, eğimli arazide devrildi. Otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Araçta sıkışan sürücü Rabbani Hanefi G. ile Eylül H. (17) ve Özkan Ş. (18), ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Rabbani Hanefi G.’nin durumunun ağır olduğu bildiriliyor.