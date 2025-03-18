İsrail, Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi

ATEŞKES ANLAŞMASININ DEVAMINDA SORUNLAR YAŞANIYOR

İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak’tan bugüne kadar Gazze Şeridi’ne yönelik kapsamlı hava saldırıları düzenliyor. Gazze’deki Hamas’a bağlı Sağlık Bakanlığı, saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazze sivil savunma ajansı, ölümler arasında çok sayıda çocuk, kadın ve yaşlı bulunduğunu aktarıyor. Aynı zamanda, Reuters haber ajansı Gazze’nin merkezindeki Deyr el-Belah’ta üç evin, Gazze Şehri’nde bir binanın, Han Yunus ve Refah’ta ise bazı hedeflerin vurulduğunu ifade etti.

İSRAİL’DEN GÜÇLÜ EYLEM TALİMATI

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz’ın, İsrail ordusuna Hamas’a karşı “güçlü bir eylem” gerçekleştirilmesi talimatı verildiği kaydedildi. Saldırıların nedenleri arasında, “Hamas’ın rehinelerimizi serbest bırakmayı tekrar tekrar reddetmesinin yanı sıra ABD Başkanlık Temsilcisi Steve Witkoff ve arabuluculardan aldığı tüm önerileri kabul etmemesi” yer aldı. Saldırı planının hafta sonu onaylandığı bildirildi.

ATEŞKESİN İLERLEYİŞİ VE GÖRÜŞMELER

İsrail ile Hamas arasında üç aşamalı ateşkeste ikinci aşamaya geçilemedi. 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre, İsrail’in askerlerini Mısır-Gazze sınırı boyunca uzanan Philadelphi koridorundan Mart ayının başında çekmesi ve savaşı sona erdirmesi gerekiyor. İlgili müzakereler, tüm rehinelerin geri verilmesi karşılığında daha fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılması üzerine yoğunlaşmakta. Beyaz Saray, İsrail’in bu geceki saldırılar hakkında Trump yönetimiyle danıştığını belirtti. Arabulucular, ateşkesin ilk aşamasının 1 Mart’ta sona ermesinin ardından ilerleyen günlerde bir çözüm bulmaya çalışıyor.

SON SAVAŞIN ETKİLERİ

ABD, yeni bir rehine takası da dahil olmak üzere ilk aşamanın Nisan ortasına kadar uzatılmasını önermişti. Ancak Filistinli bir yetkili, İsrail ve Hamas’ın Witkoff’un önerdiği planın temel maddelerinde uzlaşmadıklarını ifade etti. İsrail ile Hamas arasındaki son savaş, 7 Ekim 2023’te, Hamas’ın güney İsrail’de 1.200’den fazla kişiyi öldürdüğü ve 251 kişiyi rehin aldığı olaylarla başladı. Gazze’de 50 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. 2,1 milyonluk nüfusun çoğu birden fazla kez yerinden edildi. Bölgede, binaların yaklaşık yüzde 70’i hasar gördü veya yıkıldı. Sağlık, su ve hijyen sistemleri çöktü, ve ağır bir yiyecek, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor.